 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Апреля

Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

14 Апреля

Популярное

72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз

72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
Происшествия, 
Ей якобы полагались деньги за просмотры видео

В дежурную часть полиции Иркутска обратилась 72-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана.

На адрес электронной почты пенсионерки пришло письмо. В тексте сообщалось, что она стала обладательницей денежной премии за просмотры видеороликов в интернете.

Для получения необходимо заполнить анкету, ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Выполнив указанные действия, потерпевшая так и не дождалась своего выигрыша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
Происшествия, 15.04.2020
Трагедия произошла в выходной день
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
Происшествия, 15.04.2020
Ей якобы полагались деньги за просмотры видео
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
Происшествия, 15.04.2020
С материалами нашумевшего дела будут знакомить его участников
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
Происшествия, 15.04.2020
Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
Происшествия, 15.04.2020
ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне  
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
Происшествия, 15.04.2020
На территории ДНТ, где поймали наркосбытчиц, обнаружили 14 закладок. ВИДЕО
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Происшествия, 15.04.2020
Преступление произошло в Сосновом Бору
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
Происшествия, 15.04.2020
Угонщик был задержан по горячим следам
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
Происшествия, 15.04.2020
Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»
В Бурятии 100 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 100 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 15.04.2020
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек  
В погоне за «выигранным» авто забайкалец стал жертвой мошенников
В погоне за «выигранным» авто забайкалец стал жертвой мошенников
Происшествия, 15.04.2020
Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^