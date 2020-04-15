72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз

Ей якобы полагались деньги за просмотры видео



В дежурную часть полиции Иркутска обратилась 72-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана.



На адрес электронной почты пенсионерки пришло письмо. В тексте сообщалось, что она стала обладательницей денежной премии за просмотры видеороликов в интернете.



Для получения необходимо заполнить анкету, ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Выполнив указанные действия, потерпевшая так и не дождалась своего выигрыша.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





