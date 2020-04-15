В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом

В Улан-Удэ завершены следственные действия по ЧП с батутом, расследование ещё продолжается. Необходимо ознакомить участников уголовного дела с собранными доказательствами. После этого оно будет передано прокурору, а после этого в суд, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 30 мая у Дома торговли. Порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети в возрасте от 3 до 7 лет. Батут подняло на высоту несколько метров и опрокинуло – малыши падали на твёрдую землю головами вниз. По словам очевидцев, малыши были в крови, а мамы плакали.
Пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию. Двоим малышам был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни, трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребёнка обратились в больницу вечером, мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение.
Следствием было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».
На месте инцидента провели следственный эксперимент. Надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Специалисты при помощи динамометра сделали соответствующие замеры, которые показали, что балластные грузы смещались при нагрузке от 170 до 382 Ньютонов, то есть в 4-9 раз меньше положенной.
После этого ЧП уличные аттракционы начали массово проверять не только в Бурятии, но и в других регионах.