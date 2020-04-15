 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Апреля

Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

14 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом

В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
Происшествия, 
С материалами нашумевшего дела будут знакомить его участников

В Улан-Удэ завершены следственные действия по ЧП с батутом, расследование ещё продолжается. Необходимо ознакомить участников уголовного дела с собранными доказательствами. После этого оно будет передано прокурору, а после этого в суд, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 30 мая у Дома торговли. Порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети в возрасте от 3 до 7 лет. Батут подняло на высоту несколько метров и опрокинуло – малыши падали на твёрдую землю головами вниз. По словам очевидцев, малыши были в крови, а мамы плакали.

Пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию. Двоим малышам был причинён тяжкий вред здоровья, опасный для жизни, трём – вред здоровью средней тяжести. Родители шестого пострадавшего ребёнка обратились в больницу вечером, мальчику с сотрясением мозга было назначено амбулаторное лечение. 

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

На месте инцидента провели следственный эксперимент. Надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Специалисты при помощи динамометра сделали соответствующие замеры, которые показали, что балластные грузы смещались при нагрузке от 170 до 382 Ньютонов, то есть в 4-9 раз меньше положенной. 

После этого ЧП уличные аттракционы начали массово проверять не только в Бурятии, но и в других регионах. 




батут уголовное дело травмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
Происшествия, 15.04.2020
Трагедия произошла в выходной день
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
Происшествия, 15.04.2020
Ей якобы полагались деньги за просмотры видео
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
Происшествия, 15.04.2020
С материалами нашумевшего дела будут знакомить его участников
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
Происшествия, 15.04.2020
Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
Происшествия, 15.04.2020
ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне  
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
Происшествия, 15.04.2020
На территории ДНТ, где поймали наркосбытчиц, обнаружили 14 закладок. ВИДЕО
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Происшествия, 15.04.2020
Преступление произошло в Сосновом Бору
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
Происшествия, 15.04.2020
Угонщик был задержан по горячим следам
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
Происшествия, 15.04.2020
Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»
В Бурятии 100 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 100 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 15.04.2020
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек  
В погоне за «выигранным» авто забайкалец стал жертвой мошенников
В погоне за «выигранным» авто забайкалец стал жертвой мошенников
Происшествия, 15.04.2020
Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^