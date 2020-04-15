Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии
В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили пять автомобилей с криминальным прошлым.
Три авто, «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Королла» и «Лексус» были украдены в Москве в 2002, 2009 и 2010 годах. Ещё два «Лексуса» заявлены в федеральный розыск в Новосибирске и в Иркутске девять и семь лет назад.
Сомнительное прошлое иномарок выявлено во время сверки номеров узлов и агрегатов при поставке авто на регистрационный учёт. Предположения инспекторов в дальнейшем подтвердили специалисты экспертно-криминалистического центра Иркутской области.
Уже удалось установить потерпевших, у которых они были угнаны автомобили. Их поисками занимались сотрудники Интерпола в Иркутске и правоохранители Японии.
В скором времени, после ряда процессуальных действий, авто будут возвращены законным владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей
На территории ДНТ, где поймали наркосбытчиц, обнаружили 14 закладок. ВИДЕО
Преступление произошло в Сосновом Бору
Из гостиницы украли телефон
Угонщик был задержан по горячим следам
Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»
Мужчина находится под домашним арестом
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек
Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч
Тело нашли пожарные
Глава региона Игорь Кобзев призывает не сеять панические настроения
Задержанная призналась на допросе, что била ступу кувалдой. ВИДЕО
Также увеличилось число краж автомобилей и скота
Молодой человек хотел приготовить еду, но спалил лес
Накануне потушили четыре пожара