В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто

Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии



В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили пять автомобилей с криминальным прошлым.



Три авто, «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Королла» и «Лексус» были украдены в Москве в 2002, 2009 и 2010 годах. Ещё два «Лексуса» заявлены в федеральный розыск в Новосибирске и в Иркутске девять и семь лет назад.



Сомнительное прошлое иномарок выявлено во время сверки номеров узлов и агрегатов при поставке авто на регистрационный учёт. Предположения инспекторов в дальнейшем подтвердили специалисты экспертно-криминалистического центра Иркутской области.



Уже удалось установить потерпевших, у которых они были угнаны автомобили. Их поисками занимались сотрудники Интерпола в Иркутске и правоохранители Японии.



В скором времени, после ряда процессуальных действий, авто будут возвращены законным владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



