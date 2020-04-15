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В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо

В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
Происшествия, 
ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне

15 ноября 2019 года в Каларском районе Забайкальского края на станции Куанда проводник хозяйственного вагона, находившегося на стоянке, получил ожоги лица и кистей обеих рук. Это произошло, когда проводник разжигал печь в вагоне при помощи бензина.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённый вред здоровью потерпевшего относится к категории средней тяжести.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. 
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