ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне
15 ноября 2019 года в Каларском районе Забайкальского края на станции Куанда проводник хозяйственного вагона, находившегося на стоянке, получил ожоги лица и кистей обеих рук. Это произошло, когда проводник разжигал печь в вагоне при помощи бензина.
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённый вред здоровью потерпевшего относится к категории средней тяжести.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
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