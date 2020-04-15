Преступление произошло в Сосновом Бору
Вечером 11 апреля в Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о том, что незнакомый мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку и, угрожая ножом, похитил её вещи. Следователи Октябрьского района по этому факту возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Разбой», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Вскоре следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого мужчины.
По данным следствия, обвиняемый – 31-летний бездомный, он недавно обосновался в одном из коллекторов в посёлке Сосновый Бор. Вечером 11 апреля в жилом массиве он увидел девушку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у неё мужчина заприметил мобильный телефон, после чего, достав нож, подошёл к жертве. Он приставил оружие к груди и насильно увёл в расположенный неподалёку лес, где изнасиловал.
Затем отобрал у девушки мобильный телефон и портативный аккумулятор. Угрожая расправой, заставил сообщить пароль от телефона, после чего скрылся.
Преступник в надежде на то, что его не поймают, сменил одежду, побрился и даже изменил походку. Однако его задержали. Во время обыска обнаружили похищенные мобильный телефон и портативный аккумулятор.
Сама девушка узнала в нём нападавшего человека.
Мужчине предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Происшествия, Фото:
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