Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в очках

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Из гостиницы украли телефон



Полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона в гостинице в Улан-Удэ. Известно, что мобильный ценой более 16 тысяч рублей украли из номера отеля.



Инцидент произошёл в конце марта, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 35 лет, рост около 180 см.



Был одет: пуховик тёмного цвета с капюшоном, отороченным мехом, джинсы синие, ботинки чёрного цвета. Носит очки с диоптриями.



При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(983)335-35-46.



