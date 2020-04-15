Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в очках

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Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Из гостиницы украли телефон

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона в гостинице в Улан-Удэ. Известно, что мобильный ценой более 16 тысяч рублей украли из номера отеля.

Инцидент произошёл в конце марта, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 35 лет, рост около 180 см.

Был одет: пуховик тёмного цвета с капюшоном, отороченным мехом, джинсы синие, ботинки чёрного цвета. Носит очки с диоптриями.

При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(983)335-35-46.

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