Из гостиницы украли телефон
Полицейские разыскивают подозреваемого в краже телефона в гостинице в Улан-Удэ. Известно, что мобильный ценой более 16 тысяч рублей украли из номера отеля.
Инцидент произошёл в конце марта, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 35 лет, рост около 180 см.
Был одет: пуховик тёмного цвета с капюшоном, отороченным мехом, джинсы синие, ботинки чёрного цвета. Носит очки с диоптриями.
При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(983)335-35-46.
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемого в очках
Происшествия, Фото:
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