Угонщик был задержан по горячим следам
13 апреля с территории подстанции Иркутской станции скорой помощи был угнан служебный автомобиль.
Транспортные полицейские поймали угонщика по горячим следам. Машина «скорой» возвращена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Руководство станции поблагодарило транспортных полицейских капитана Руслана Токарева и Владимира Якимова.
- Искренне спасибо за таких сотрудников, которые помогают людям верить в справедливость,- говорится в письме.
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
Происшествия, Фото:
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