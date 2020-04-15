В Иркутске раскрыли угон «скорой»

Угонщик был задержан по горячим следам



13 апреля с территории подстанции Иркутской станции скорой помощи был угнан служебный автомобиль.



Транспортные полицейские поймали угонщика по горячим следам. Машина «скорой» возвращена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Руководство станции поблагодарило транспортных полицейских капитана Руслана Токарева и Владимира Якимова.



- Искренне спасибо за таких сотрудников, которые помогают людям верить в справедливость,- говорится в письме.

