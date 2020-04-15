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В Иркутске раскрыли угон «скорой»

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Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Угонщик был задержан по горячим следам

13 апреля с территории подстанции Иркутской станции скорой помощи был угнан служебный автомобиль.

Транспортные полицейские поймали угонщика по горячим следам. Машина «скорой» возвращена, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Руководство станции поблагодарило транспортных полицейских капитана Руслана Токарева и Владимира Якимова.

- Искренне спасибо за таких сотрудников, которые помогают людям верить в справедливость,- говорится в письме.
угон скорая помощь
 
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