Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники Росгвардии в Селенгинске задержали 73-летнего мужчину, который пытался положить на счёт в банке 3900 евро. Однако купюры оказались сувенирными, билетами «банка приколов».
«Байкал-Daily» стали известны новые обстоятельства произошедшего.
Родственника пенсионера рассказал, что у пожилого мужчины не было умысла обмануть банк. Пенсионер попросту не заметил, что эти деньги ненастоящие. У престарелого мужчины, действительно, были евро, но кто-то подменил ему настоящие купюры на поддельные.
- Он этого не увидел, взял и поехал в банк. Деньги были завёрнуты в пакетик и закреплены степлером, - поделился родственник пенсионера.
По его словам, в доме у пожилого мужчины бывает много гостей, вероятно, кто-то из них незаметно подменил деньги. Кто именно, предстоит разобраться.
Близкие мужчины уже обратилась в полицию с просьбой принять меры и начать расследование.
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
Происшествия, Фото:
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