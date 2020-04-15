Мужчина находится под домашним арестом
Следователи в Иркутске предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении мошенничества в крупном размере.
По версии следствия, с июля 2019 года по февраль 2020-го предприниматель у себя в офисе продавал стройматериалы, получая от покупателей деньги. Взамен выдавал им документ с указанием даты поставки товара и квитанцию о получении денег. В указанный срок покупателям так и не был доставлен товар, и деньги им не возвращались.
Ущерб от действий обвиняемого составил около 500 тысяч рублей.
При обыске в квартире предпринимателя обнаружили папку с соответствующим названием, что в очередной раз подтверждает его преступную деятельность.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Иркутский бизнесмен продавал стройматериалы, но не поставлял их
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