В погоне за «выигранным» авто забайкалец стал жертвой мошенников

Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч
В Забайкальском крае за сутки мошенники под разными предлогами выудили деньги у пяти человек на общую сумму более 300 тысяч рублей.
Одному мужчине пришло на телефон смс-сообщение о том, что он выиграл автомобиль «Mazda CX 5». Для того, чтобы забрать свой приз мужчине необходимо перевести 5% от стоимости иномарки. Не раздумывая, он перевёл на счёт злоумышленников 9900 рублей. Поняв, что его обманули, обратился в полицию.
Жительница Краснокаменска нашла на «Авито» объявление о продаже собак породы шпиц. Связавшись с якобы продавцом по указанному телефону, она договорилась о внесении предоплаты за приобретение двух щенков и перевела 20 тысяч рублей.
Остальные забайкальцы перевели деньги на счёт аферистов под предлогами получения процентов от вложенных инвестиций, трудоустройства на работу и защиты своего банковского счета от киберпреступников. В последнем случае читинец, чтобы якобы обезопасить свою карту, перевёл мошенникам 258 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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