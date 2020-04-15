Тело нашли пожарные
Сегодня в 5:49 утра на телефон пожарно-спасательной службы поступил звонок о возгорании в строительном вагончике в 115 квартале Улан-Удэ. Пожарные прибыли на место через шесть минут.
В ходе тушения звено газодымозащитной службы обнаружило тело 61-летнего мужчины.
Помещение выгорело изнутри на площади 12 кв. м. Предварительно, причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в городе Бабушкин пожарные нашли тело в сгоревшей квартире.
В Улан-Удэ мужчина погиб в строительном вагончике
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обманутые забайкальцы за сутки лишились 300 тысяч
Тело нашли пожарные
Глава региона Игорь Кобзев призывает не сеять панические настроения
Задержанная призналась на допросе, что била ступу кувалдой. ВИДЕО
Также увеличилось число краж автомобилей и скота
Молодой человек хотел приготовить еду, но спалил лес
Накануне потушили четыре пожара
Владельца устанавливали через Интерпол и правоохранительные органы Японии
Водитель сломал ногу
Пожилой мужчина собирался внести почти 4 тысячи фальшивых евро
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек
Обоих посадили в колонию
Мужчина хотел заработать на бирже
Медики боролись за жизнь больной 17 суток
Банковскую карту вытряхнул из штанов пожилой родственник