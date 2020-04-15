Глава региона Игорь Кобзев призывает не сеять панические настроения
В Иркутской области по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них четыре пациента вылечились, двое человек скончались. Таким образом, лечение в стационаре продолжают 41 человек.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что сеять панические настроения недопустимо.
- В соцсетях все чаще можно встретить анонимные сообщения о заболевших, начинается «охота на ведьм». Я попрошу всех представителей муниципалитетов верить только официальной статистике оперативного штаба. Нужно проявить ответственный подход к распространению любой информации. Вбросы недостоверных сведений и непроверенных фактов недопустимы, - сказал Игорь Кобзев.
В целом по области первоочередными остаются требования по жёсткому контролю за соблюдением всех санитарно-противоэпидемических норм, требований Роспотребнадзора, санитарных служб. Особое внимание - проведению дезинфекции помещений, общественного транспорта. Рассматривается возможность привлечения к этим работам сил и средств службы ветеринарии Иркутской области, предлагается включить представителя ведомства в состав оперативного штаба.
- Ещё один тревожный показатель: индекс самоизоляции по Яндексу очень низкий. В Иркутске вчера он составлял 2.0, сегодня 2.6. Факты нарушения жителями региона режима самоизоляции фиксируются постоянно. К осуществлению контроля необходимо привлекать больше сотрудников правоохранительных органов и ГИБДД, представителей профильных ведомств, госслужащих. Напомню: с момента введения режима повышенной готовности зарегистрировано 238 нарушений самоизоляции! – заявил руководитель региона.
Помимо этого, Игорь Кобзев дал поручение незамедлительно навести порядок в работе горячих линий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 100 случаев заражений коронавирусом.
В Иркутской области 47 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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