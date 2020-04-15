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108 тысяч заплатил житель Бурятии за пожар в лесу

108 тысяч заплатил житель Бурятии за пожар в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек хотел приготовить еду, но спалил лес

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Тамир Кяхтинского района 108 тысяч рублей, затраченные на тушение пожара в лесу.

Молодой человек в пожароопасный период развёл костёр в лесу, чтобы приготовить пищу. Загорелась сухая трава. Очень быстро огонь распространился на 0,5 гектара.

В тушении леса было задействовано 22 человека: личный состав пожарной службы и работники лесхоза. Кроме этого, было привлечено три единицы спецтехники. Пожару был присвоен четвёртый класс пожарной опасности.

По специальной методике оценки потерь от пожаров специалисты определили размер затраченных денег на тушение – 108 тысяч рублей. По иску прокурора района эта сумма в судебном порядке была присуждена для взыскания с виновника.

Деньги судебные приставы взыскали с расчётных счетов должника.

На сегодняшний день 108 тысяч рублей перечислены в пользу республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Хоринском районе Бурятии пастух развёл костёр, устроил лесной пожар, после чего испугался и сбежал
лесные пожары судебные приставы
 
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