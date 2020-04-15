Молодой человек хотел приготовить еду, но спалил лес
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Тамир Кяхтинского района 108 тысяч рублей, затраченные на тушение пожара в лесу.
Молодой человек в пожароопасный период развёл костёр в лесу, чтобы приготовить пищу. Загорелась сухая трава. Очень быстро огонь распространился на 0,5 гектара.
В тушении леса было задействовано 22 человека: личный состав пожарной службы и работники лесхоза. Кроме этого, было привлечено три единицы спецтехники. Пожару был присвоен четвёртый класс пожарной опасности.
По специальной методике оценки потерь от пожаров специалисты определили размер затраченных денег на тушение – 108 тысяч рублей. По иску прокурора района эта сумма в судебном порядке была присуждена для взыскания с виновника.
Деньги судебные приставы взыскали с расчётных счетов должника.
На сегодняшний день 108 тысяч рублей перечислены в пользу республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Хоринском районе Бурятии пастух развёл костёр, устроил лесной пожар, после чего испугался и сбежал.
108 тысяч заплатил житель Бурятии за пожар в лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель сломал ногу
Пожилой мужчина собирался внести почти 4 тысячи фальшивых евро
Больных COVID-2019 за сутки стало больше на восемь человек
Обоих посадили в колонию
Мужчина хотел заработать на бирже
Медики боролись за жизнь больной 17 суток
Банковскую карту вытряхнул из штанов пожилой родственник
Накануне ликвидировали 10 лесных пожаров
Мать сбитой на «зебре» девочки ищет свидетелей
Задержание состоялось благодаря операции «Розыск». ВИДЕО
В Забайкалье за сутки выявили шесть фактов незаконного оборота наркотических веществ
У снятых с меднаблюдения людей истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными
Им грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности
За лихачом из Улан-Удэ устроили погоню в Тулуне
Под Красноярском вандалы вскрыли буддийскую ступу и разбили её