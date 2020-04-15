Накануне потушили четыре пожара
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания травы,
Общая площадь, пройденная огнём, составила 85 га. На тушении работали 364 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 50 единиц лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Джидинском и Еравнинском районах ликвидированы, ещё один лесной пожар в Джидинском районе локализован.
На утро 15 апреля продолжается работа по тушению лесного пожара в Еравнинском районе и дотушиванию локализованного очага в Джидинском районе на общей площади 43 га.
Всего на тушении работает 186 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 21 единица лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Два лесных пожара тушат в Бурятии
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