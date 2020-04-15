Владельца устанавливали через Интерпол и правоохранительные органы Японии
В Иркутске во время постановки на учёт автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» инспектор ГИБДД усомнился в достоверности номеров кузова и инициировал экспертизу. Выводы экспертов подтвердили криминальное прошлое автомобиля.
По каналам национального центрального бюро Интерпола, во взаимодействии с правоохранительными органами Японии, удалось установить подлинного законного владельца. Выяснилось, что иномарка была угнана в Москве в 2002 году.
В настоящее время автомобиль помещен на арест-площадку и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращён собственнику, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске нашли угнанный 18 лет назад в Москве «Лэнд Крузер»
Происшествия, Фото:
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