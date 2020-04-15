Водитель сломал ногу
В час ночи в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии пьяный водитель врезался в ограждение. Кроме того, виновник аварии не имел водительских прав.
- 30-летний водитель «Тойоты Королла Филдер», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по проспекту 70 лет Октября в посёлке Саган-Нур, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель сломал правую бедренную кость. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в опрокинувшемся автомобиле пострадали две женщины.
На днях в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, который не поверил показаниям алкотестера. Его реакцию засняли на видео.
В Бурятии пьяный водитель влетел в ограждение
Происшествия, Фото:
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