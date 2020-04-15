Пожилой мужчина собирался внести почти 4 тысячи фальшивых евро
В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, который попытался внести на расчётный счёт в банке сувенирные купюры с надписью «Банк приколов».
В Селенгинске в банке сработала кнопка экстренного вызова. По сигналу на объект выехала группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники банка объяснили, что в кассе мужчина пытается внести на счёт сувенирные купюры с надписью «Банк приколов», на сумму 3900 евро.
Осуществить задуманное ему не удалось благодаря бдительности кассира, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Задержанного 73-летнего жителя Кабанского района доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту произошедшего.
В Бурятии пенсионер пытался положить на счёт сувенирные купюры
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