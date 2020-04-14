 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Апреля

13 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ супруги потратили 12 тысяч с чужой карты

В Улан-Удэ супруги потратили 12 тысяч с чужой карты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Банковскую карту вытряхнул из штанов пожилой родственник

11 апреля в полицию обратился 27-летний улан-удэнец и сообщил о краже денег с его банковской карты.

Он утром обнаружил поступившие на его телефон смс-уведомления о покупках в продуктовых магазинах, которых не совершал. При этом в карманах джинсов молодой человек карту не нашёл. Однако выяснил, что, вероятно, она выпала, когда его брюки от пыли оттряхивал на балконе пожилой родственник.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказалась супружеская пара. Карту на улице обнаружил и решил ею воспользоваться 55-летний супруг: он купил алкоголь и продукты. Затем покупки по ней осуществляла уже 49-летняя жена. Всего злоумышленниками похищено более 12,5 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 14.04.2020
Накануне ликвидировали 10 лесных пожаров
В Улан-Удэ скорая сбила девочку на «зебре»
В Улан-Удэ скорая сбила девочку на «зебре»
Происшествия, 14.04.2020
Мать сбитой на «зебре» девочки ищет свидетелей
Сбежавших из Бурятии преступников поймали под Тулой и Краснодаром
Сбежавших из Бурятии преступников поймали под Тулой и Краснодаром
Происшествия, 14.04.2020
Задержание состоялось благодаря операции «Розыск». ВИДЕО
Читинца поймали при попытке сбыта наркотиков
Происшествия, 14.04.2020
В Забайкалье за сутки выявили шесть фактов незаконного оборота наркотических веществ
В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
Происшествия, 14.04.2020
У снятых с меднаблюдения людей истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными
Трое забайкальцев заготавливали древесину во время режима ЧС
Происшествия, 14.04.2020
Им грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности
Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД
Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД
Происшествия, 14.04.2020
За лихачом из Улан-Удэ устроили погоню в Тулуне
Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой
Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой
Происшествия, 14.04.2020
Под Красноярском вандалы вскрыли буддийскую ступу и разбили её
В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
Происшествия, 14.04.2020
Теперь трусливому пастуху грозит уголовная ответственность
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Происшествия, 14.04.2020
Деньги были переведены в качестве предоплаты за квартиру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
Происшествия, 14.04.2020
Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^