В Улан-Удэ супруги потратили 12 тысяч с чужой карты

Банковскую карту вытряхнул из штанов пожилой родственник



11 апреля в полицию обратился 27-летний улан-удэнец и сообщил о краже денег с его банковской карты.



Он утром обнаружил поступившие на его телефон смс-уведомления о покупках в продуктовых магазинах, которых не совершал. При этом в карманах джинсов молодой человек карту не нашёл. Однако выяснил, что, вероятно, она выпала, когда его брюки от пыли оттряхивал на балконе пожилой родственник.



Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказалась супружеская пара. Карту на улице обнаружил и решил ею воспользоваться 55-летний супруг: он купил алкоголь и продукты. Затем покупки по ней осуществляла уже 49-летняя жена. Всего злоумышленниками похищено более 12,5 тысяч рублей.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.



За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



