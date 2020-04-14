 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Апреля

13 Апреля

Популярное

В Бурятии тушат три лесных пожара

В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 
Накануне ликвидировали 10 лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 161 га.

- На тушении работало 491 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 94 единицы лесопожарной техники. Десять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 14 апреля продолжается тушение трёх лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах. Всего на тушении работает 205 человек, задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий - за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Лесники просят сообщать о лесных пожарах на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 14.04.2020
Накануне ликвидировали 10 лесных пожаров
В Улан-Удэ скорая сбила девочку на «зебре»
В Улан-Удэ скорая сбила девочку на «зебре»
Происшествия, 14.04.2020
Мать сбитой на «зебре» девочки ищет свидетелей
Сбежавших из Бурятии преступников поймали под Тулой и Краснодаром
Сбежавших из Бурятии преступников поймали под Тулой и Краснодаром
Происшествия, 14.04.2020
Задержание состоялось благодаря операции «Розыск». ВИДЕО
Читинца поймали при попытке сбыта наркотиков
Происшествия, 14.04.2020
В Забайкалье за сутки выявили шесть фактов незаконного оборота наркотических веществ
В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
Происшествия, 14.04.2020
У снятых с меднаблюдения людей истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными
Трое забайкальцев заготавливали древесину во время режима ЧС
Происшествия, 14.04.2020
Им грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности
Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД
Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД
Происшествия, 14.04.2020
За лихачом из Улан-Удэ устроили погоню в Тулуне
Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой
Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой
Происшествия, 14.04.2020
Под Красноярском вандалы вскрыли буддийскую ступу и разбили её
В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
Происшествия, 14.04.2020
Теперь трусливому пастуху грозит уголовная ответственность
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Происшествия, 14.04.2020
Деньги были переведены в качестве предоплаты за квартиру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
Происшествия, 14.04.2020
Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^