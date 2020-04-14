Накануне ликвидировали 10 лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 161 га.
- На тушении работало 491 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 94 единицы лесопожарной техники. Десять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На утро 14 апреля продолжается тушение трёх лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах. Всего на тушении работает 205 человек, задействовано 30 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий - за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
Лесники просят сообщать о лесных пожарах на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат три лесных пожара
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