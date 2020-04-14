Трое забайкальцев заготавливали древесину во время режима ЧС

Им грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности



В Хилокском районе оперативная группа МЧС выявила граждан, нарушивших режим ЧС в лесах. Трое местных жителей занимались незаконной заготовкой древесины и были пойманы с поличным.



Материалы проверки направлены в органы полиции и управление лесами для принятия решения.



За нарушения режима ЧС в лесах гражданам грозит штраф в 5 тысяч рублей, в случае значительного ущерба в результате незаконной рубки органы полиции могут возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

