Им грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности
В Хилокском районе оперативная группа МЧС выявила граждан, нарушивших режим ЧС в лесах. Трое местных жителей занимались незаконной заготовкой древесины и были пойманы с поличным.
Материалы проверки направлены в органы полиции и управление лесами для принятия решения.
За нарушения режима ЧС в лесах гражданам грозит штраф в 5 тысяч рублей, в случае значительного ущерба в результате незаконной рубки органы полиции могут возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Трое забайкальцев заготавливали древесину во время режима ЧС
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