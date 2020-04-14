Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой

Под Красноярском вандалы вскрыли буддийскую ступу и разбили её
В Емельяновском районе Красноярского края неизвестные разрушили буддийский монумент – ступу «Бодхи». Вандалы вскрыли «сейф» сооружения и, вероятно, украли статуэтку Будды, сообщает телеканал ТВК.
Женщина, обнаружившая разрушенную ступу, прокомментировала инцидент.
«Это ужасно! Можно предположить, что этот сурбаган вскрыли, чтобы извлечь какие-то реликвии. При возведении таких культовых объектов буддисты закладывают вовнутрь свитки с текстами, освященные травы, подаяния. Разрушение ступы – один из пяти страшных прегрешений в буддизме незамедлительного воздаяния», – цитирует её «ТВК Красноярск».
В Красноярском буддийском центре традиции Карма Кагью пояснили, что краевые буддисты знают о случившемся и уже принялись восстанавливать культовый объект. Они уверены, что злоумышленников ждёт наказание, даже если полиция их и не найдет.
- После смерти есть промежуточный этап, когда разум существа находится в таком «подвешенном состоянии» и ждет своего перерождения в новом виде. Но если в прошлой жизни ты совершил какие-то плохие действия, то вместо перерождения попадаешь в состояние адской паранойи, – отметил собеседник телеканала из буддийского центра.
Между тем, в популярном бурятском паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором видно, как женщина залезла на монумент и била по нему кувалдой. Автор видеоролика требовал у женщины «прекратить это немедленно» и «уважать мнение другие людей».
Мужчина спрашивал у неадекватной женщины: «Кто вы такая, чтобы решать, кто – сатана, а кто – нет?». Женщина в ответ кричит: «Я живу в этой деревне, это моя деревня!». В течение всей перепалки женщина продолжала бить кувалдой по ступе.
Жители Бурятии оставляют гневные комментарии: «Что с людьми происходит???», «слов нет, одни эмоции», «высшая степень деградации», «Не ведают люди что творят! Никто не отменял карму, даже если ты ни во что не веришь!», «Просто ужас, будет наказана по-полной».
Неадекватная женщина разрушила буддийскую ступу кувалдой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Оба отбывали наказание за убийство
Теперь трусливому пастуху грозит уголовная ответственность
Деньги были переведены в качестве предоплаты за квартиру
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО
Полицейские ищут подозреваемого
Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме
33-летний мужчина украл 15 тысяч у пенсионерки
На самоизоляции люди злоупотребляют алкоголем и погибают
Если бы поднялся ветер, опоры рухнули и оставили без света тысячи человек
Мужчины обокрали за ночь два дома
Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца
Мужчине потребовалась медицинская помощь
Для сдачи бочек на металлолом приятели воспользовались такси
Контейнер с алкоголем следовал в Читу на продажу