 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Апреля

13 Апреля

Популярное

Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД

Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД
Происшествия, 
За лихачом из Улан-Удэ устроили погоню в Тулуне

Сотрудникам ГИБДД в городе Тулун Иркутской области пришлось броситься в погоню за нарушителем. Во время погони водитель из Улан-Удэ разогнался до 230 км/ч. Как признался сам мужчина, «на адреналине».

Водитель «Лексуса LX-570» выехал на полосу встречного движения, что увидели сотрудники ГИБДД.

- Выехал на встречку, проехал на красный у железнодорожного переезда. Меня увидели, решили остановить. Я испугался, решил скрыться, - рассказал уже после задержания водитель.

Полицейские, включив специальную световую и звуковую сигнализацию, по громкой связи потребовали от водителя остановиться. Но он пытался оторваться. Во время погони грубо нарушал правила, хаотично передвигался по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации.

- Разогнался до 200-230 км/ч, появился адреналин. Я рассчитывал, что у меня получится убежать, - признался задержанный.

В ходе преследования нарушитель был задержан. За рулём оказался 41-летний житель Улан-Удэ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

- В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», «Движение по полосе, предназначенную для встречного движения», - сообщили в МО МВД России «Тулунский».

водители ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
В Бурятии пастух спалил лес, испугался и убежал
Происшествия, 14.04.2020
Теперь трусливому пастуху грозит уголовная ответственность
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Иркутянка, покупая квартиру, перевела аферистам 300 тысяч
Происшествия, 14.04.2020
Деньги были переведены в качестве предоплаты за квартиру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
В Забайкалье сотрудница банка украла у клиентов почти 2 млн
Происшествия, 14.04.2020
Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
Происшествия, 14.04.2020
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме
Забайкалец обокрал доверчивую дальнюю родственницу
Забайкалец обокрал доверчивую дальнюю родственницу
Происшествия, 14.04.2020
33-летний мужчина украл 15 тысяч у пенсионерки
Трое жителей Иркутской области погибли на пожарах
Трое жителей Иркутской области погибли на пожарах
Происшествия, 14.04.2020
На самоизоляции люди злоупотребляют алкоголем и погибают
Воры едва не оставили Баунтовский район Бурятии без света
Воры едва не оставили Баунтовский район Бурятии без света
Происшествия, 14.04.2020
Если бы поднялся ветер, опоры рухнули и оставили без света тысячи человек
В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза
В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза
Происшествия, 14.04.2020
Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца
Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»
Забайкалец перевернулся на угнанном «Лэнд Крузере»
Происшествия, 14.04.2020
Мужчине потребовалась медицинская помощь
Друзья улан-удэнца украли с его двора бочки
Друзья улан-удэнца украли с его двора бочки
Происшествия, 14.04.2020
Для сдачи бочек на металлолом приятели воспользовались такси
В Чите пресекли поставку 10 тонн контрафактной водки
В Чите пресекли поставку 10 тонн контрафактной водки
Происшествия, 14.04.2020
Контейнер с алкоголем следовал в Читу на продажу

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^