Улан-удэнец на скорости 230 км/ч пытался скрыться от ГИБДД





Сотрудникам ГИБДД в городе Тулун Иркутской области пришлось броситься в погоню за нарушителем. Во время погони водитель из Улан-Удэ разогнался до 230 км/ч. Как признался сам мужчина, «на адреналине».Водитель «Лексуса LX-570» выехал на полосу встречного движения, что увидели сотрудники ГИБДД.- Выехал на встречку, проехал на красный у железнодорожного переезда. Меня увидели, решили остановить. Я испугался, решил скрыться, - рассказал уже после задержания водитель.Полицейские, включив специальную световую и звуковую сигнализацию, по громкой связи потребовали от водителя остановиться. Но он пытался оторваться. Во время погони грубо нарушал правила, хаотично передвигался по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации.- Разогнался до 200-230 км/ч, появился адреналин. Я рассчитывал, что у меня получится убежать, - признался задержанный.В ходе преследования нарушитель был задержан. За рулём оказался 41-летний житель Улан-Удэ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.- В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», «Движение по полосе, предназначенную для встречного движения», - сообщили в МО МВД России «Тулунский».