Оба отбывали наказание за убийство
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии №25. Он обвиняется в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2019 года между двумя осуждёнными произошел конфликт на производственной зоне. Обвиняемый кувалдой нанёс множественные удары по голове потерпевшего, который скончался на месте.
И обвиняемый, и потерпевший отбывали наказание за убийство.
В настоящее время уголовное дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области один осуждённый убил другого кувалдой
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