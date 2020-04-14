В Улан-Удэ покупатель магазина прикарманил телефон







При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(950)380-35-22, 8(9021)66-26-86.



В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже сотового телефона. Инцидент произошёл 24 марта в магазине самообслуживания на улице Строителей. Посетитель обронил гаджет в торговой точке.европейской внешности, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы короткие тёмные.куртка-безрукавка тёмно-синего цвета, кофта серая в полоску, брюки спортивные чёрные, кроссовки чёрного цвета. Мужчина скрылся на автомобиле тёмного цвета.