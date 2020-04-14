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«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру

«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО

Днём 12 апреля на улице Октябрьская в Улан-Удэ наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2», за рулём которого находился 31-летний водитель.

При прохождении процедуры освидетельствования мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь и рассказал, что выпил с друзьями накануне вечером. Однако был уверен, что результат будет отрицательный, так как выспался и чувствовал себя хорошо.

Между тем прибор подтвердил подозрение полицейских, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0.29 мг/л. Процесс освидетельствования запечатлела видеокамера, установленная в салоне патрульного автомобиля.

- Сегодня не употреблял, вчера употреблял, проспался, поехал машину забирать. На троих полтора литра коньяка выпили, - признаётся водитель.

- 0,29, - сообщает сотрудник ГИБДД показания алкотестера.

- Как так-то?

- Сколько вы видите?

- 0,29.

- Установлено состояние алкогольного опьянения.

- Я нормально сегодня поспал, мужики. Я не бухал сегодня.

- Я сразу, когда вас остановил, сказал, что у вас запах алкоголя.

- Ну, перегара, а не алкоголя, это же похмелье.

- Ну, с похмелья тоже управлять нельзя.

- Чё за полоса-то за чёрная в этой жизни, а? – сокрушается водитель. 



В отношении нарушителя составлен административный материал.

Госавтоинспекция напоминает, что недопустимо управление транспортом в состоянии опьянения, а также с похмельными признаками. За нетрезвую езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Аналогичная санкция ожидает нарушителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

С начала года в Бурятии сотрудники ГИБДД задержали 1487 нетрезвых водителей. По вине пьяных автомобилистов произошло 28 ДТП, в которых восемь человек погибли, а 43 были ранены.
алкогольное опьянение водители ГИБДД
 
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