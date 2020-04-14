«Чё за полоса-то чёрная?»: В Улан-Удэ пьяный водитель не поверил алкотестеру





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 13 Апр 2020 в 1:45 PDT



В отношении нарушителя составлен административный материал.



Госавтоинспекция напоминает, что недопустимо управление транспортом в состоянии опьянения, а также с похмельными признаками. За нетрезвую езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Аналогичная санкция ожидает нарушителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



С начала года в Бурятии сотрудники ГИБДД задержали 1487 нетрезвых водителей. По вине пьяных автомобилистов произошло 28 ДТП, в которых восемь человек погибли, а 43 были ранены.

В отношении нарушителя составлен административный материал.Госавтоинспекция напоминает, что недопустимо управление транспортом в состоянии опьянения, а также с похмельными признаками. За нетрезвую езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Аналогичная санкция ожидает нарушителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.С начала года в Бурятии сотрудники ГИБДД задержали 1487 нетрезвых водителей. По вине пьяных автомобилистов произошло 28 ДТП, в которых восемь человек погибли, а 43 были ранены.

Днём 12 апреля на улице Октябрьская в Улан-Удэ наряд ДПС остановил автомобиль «Тойота Марк 2», за рулём которого находился 31-летний водитель.При прохождении процедуры освидетельствования мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь и рассказал, что выпил с друзьями накануне вечером. Однако был уверен, что результат будет отрицательный, так как выспался и чувствовал себя хорошо.Между тем прибор подтвердил подозрение полицейских, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0.29 мг/л. Процесс освидетельствования запечатлела видеокамера, установленная в салоне патрульного автомобиля.- Сегодня не употреблял, вчера употреблял, проспался, поехал машину забирать. На троих полтора литра коньяка выпили, - признаётся водитель.- 0,29, - сообщает сотрудник ГИБДД показания алкотестера.- Как так-то?- Сколько вы видите?- 0,29.- Установлено состояние алкогольного опьянения.- Я нормально сегодня поспал, мужики. Я не бухал сегодня.- Я сразу, когда вас остановил, сказал, что у вас запах алкоголя.- Ну, перегара, а не алкоголя, это же похмелье.- Ну, с похмелья тоже управлять нельзя.- Чё за полоса-то за чёрная в этой жизни, а? – сокрушается водитель.