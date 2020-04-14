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На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе

На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции.

По данным следствия, житель Агинского района распространил в одной из групп в Viber ложные сведения о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19, а также о якобы введённом пропускном режиме в одном из населенных пунктов.

В рамках уголовного дела следователи проведут комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно и следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после сообщения в Facebook о якобы 300 заболевших коронавирусом в Бичурском районе. Пользователя Rinat Kovbasyuk ищут. 
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