Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме
В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции.
По данным следствия, житель Агинского района распространил в одной из групп в Viber ложные сведения о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19, а также о якобы введённом пропускном режиме в одном из населенных пунктов.
В рамках уголовного дела следователи проведут комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно и следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после сообщения в Facebook о якобы 300 заболевших коронавирусом в Бичурском районе. Пользователя Rinat Kovbasyuk ищут.
На забайкальца возбудили дело за фейк о коронавирусе
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она вносила недостоверные сведения в сберегательные книжки
Мужчина с приятелями распивал коньяк накануне вечером. ВИДЕО
Мужчина распространял в мессенджере ложную информацию о вирусе и пропускном режиме
33-летний мужчина украл 15 тысяч у пенсионерки
На самоизоляции люди злоупотребляют алкоголем и погибают
Если бы поднялся ветер, опоры рухнули и оставили без света тысячи человек
Мужчины обокрали за ночь два дома
Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца
Мужчине потребовалась медицинская помощь
Для сдачи бочек на металлолом приятели воспользовались такси
Контейнер с алкоголем следовал в Читу на продажу
Неизвестного стрелка ищут
В зоне возможного подтопления около пяти тысяч домов
Возбуждено уголовное дело
Бурятия заняла печальное четвёртое место по объёмам незаконных рубок