Воры едва не оставили Баунтовский район Бурятии без света









Энергетики в ходе планового обхода линии обнаружили, что в 22 км от посёлка Багдарин Баунтовского района Бурятии неизвестные украли составные части – уголки – с трёх металлических опор. Энергетики уже подали заявление в полицию. Своими действиями воры поставили под угрозу электроснабжение целого района, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».– Всего воры похитили 32 уголка разной длины, от 1.3 до 3 метров длиной, с трех опор ВЛ, тем самым нарушена устойчивость опор. Если в тот период пока опоры стояли без уголков, поднялся бы ветер, то эти опоры упали бы, без света мог остаться весь Баунтовский район. Это более 3.700 жителей в посёлках Багдарин, Монгой, Россошино, Маловск, Амалат, Северный, Хиагда и расположенные там больницы, школы, детские сады. Сами воры также остались бы без света, – рассказал главный инженер компании «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин.По мнению энергетиков, украденные элементы опор могли использоваться при строительстве домов, гаражей и т. д. Сдать их в пункты скупки цветных металлов практически невозможно, так как их регулярно проверяют. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД России по Баунтовскому району.В Бурятии уже были зафиксированы похожие кражи. В июне 2019 года неизвестные украли 33 элемента с 10 опор в Хоринском районе.В этих случаях отключения электроэнергии удалось избежать, благодаря оперативным действиям специалистов Россети Сибирь в Бурятии. Но постоянно так везти не может. Так, в 2012 году в Заиграевском районе, в 29 км от Улан-Удэ, украли 86 уголков, в это же время начался сильный ветер и семь из десяти ослабленных металлических конструкций рухнули, оставив без света шесть населённых пунктов Заиграевского района: Усть-Брянь, Онохой, Нижние Тальцы, Арбижил, Ацагат, Старый Онохой. В том числе четыре школы, две котельные, детский сад, и даже военную часть Сосновый Бор. Также была снижена надежность электроснабжения всех районов восточной части Бурятии (Хоринский, Еравнинский, Баунтовский).– Такие действия должны жёстко пресекаться. Люди, ворующие элементы опор, не понимают, что только по чистой случайности их действия обходятся без человеческих жертв. Из-за небольшой, сиюминутной выгоды они рискуют жизнями и здоровьем соседей и земляков. В случае отключения электроэнергии пострадают и больницы, в которых в это время люди лежат в реанимации. Мы уже и не говорим о больших финансовых затратах компании на восстановление поврежденных линий. Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно чтобы наши жители поддержали энергетиков. Просим очевидцев преступлений или людей, располагающих информацией о них, немедленно сообщать о таких фактах в нашу службу безопасности по телефону:. Анонимность гарантируем, – сообщил директор Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.