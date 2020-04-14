Воры едва не оставили Баунтовский район Бурятии без света

Энергетики в ходе планового обхода линии обнаружили, что в 22 км от посёлка Багдарин Баунтовского района Бурятии неизвестные украли составные части – уголки – с трёх металлических опор. Энергетики уже подали заявление в полицию. Своими действиями воры поставили под угрозу электроснабжение целого района, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».
– Всего воры похитили 32 уголка разной длины, от 1.3 до 3 метров длиной, с трех опор ВЛ, тем самым нарушена устойчивость опор. Если в тот период пока опоры стояли без уголков, поднялся бы ветер, то эти опоры упали бы, без света мог остаться весь Баунтовский район. Это более 3.700 жителей в посёлках Багдарин, Монгой, Россошино, Маловск, Амалат, Северный, Хиагда и расположенные там больницы, школы, детские сады. Сами воры также остались бы без света, – рассказал главный инженер компании «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин.
По мнению энергетиков, украденные элементы опор могли использоваться при строительстве домов, гаражей и т. д. Сдать их в пункты скупки цветных металлов практически невозможно, так как их регулярно проверяют. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД России по Баунтовскому району.
В Бурятии уже были зафиксированы похожие кражи. В июне 2019 года неизвестные украли 33 элемента с 10 опор в Хоринском районе.
В этих случаях отключения электроэнергии удалось избежать, благодаря оперативным действиям специалистов Россети Сибирь в Бурятии. Но постоянно так везти не может. Так, в 2012 году в Заиграевском районе, в 29 км от Улан-Удэ, украли 86 уголков, в это же время начался сильный ветер и семь из десяти ослабленных металлических конструкций рухнули, оставив без света шесть населённых пунктов Заиграевского района: Усть-Брянь, Онохой, Нижние Тальцы, Арбижил, Ацагат, Старый Онохой. В том числе четыре школы, две котельные, детский сад, и даже военную часть Сосновый Бор. Также была снижена надежность электроснабжения всех районов восточной части Бурятии (Хоринский, Еравнинский, Баунтовский).
– Такие действия должны жёстко пресекаться. Люди, ворующие элементы опор, не понимают, что только по чистой случайности их действия обходятся без человеческих жертв. Из-за небольшой, сиюминутной выгоды они рискуют жизнями и здоровьем соседей и земляков. В случае отключения электроэнергии пострадают и больницы, в которых в это время люди лежат в реанимации. Мы уже и не говорим о больших финансовых затратах компании на восстановление поврежденных линий. Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно чтобы наши жители поддержали энергетиков. Просим очевидцев преступлений или людей, располагающих информацией о них, немедленно сообщать о таких фактах в нашу службу безопасности по телефону: 8-914-055-01-46. Анонимность гарантируем, – сообщил директор Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.