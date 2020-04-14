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В Забайкалье вор прятались от полиции на заброшенной даче

В Забайкалье вор прятались от полиции на заброшенной даче
Происшествия, 
Мужчины обокрали за ночь два дома

В Шилкинском районе Забайкальского края накануне в полицию поступило два аналогичных сообщения о краже из частных домов. Кражи совершены одним и тем же способом - путём взлома замков. В результате у двух местных жителей украдено имущество на общую сумму 50 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили украденное на территории частного домовладения у одного из местных жителей. Он пояснил, что вещи принесли его знакомые. В результате были задержаны 22-летний ранее судимый мужчина и его 30-летний подельник. Они скрывались от полиции на заброшенной даче за городом.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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