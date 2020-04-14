Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца
В Бурятии полицейские раскрыли кражу телефона в вузе. 19-летняя студентка украла мобильный, забытый сотрудницей вуза в помещении.
Около трёх месяцев учащаяся пользовалась сотовым телефоном, пока не была задержана полицейскими.
Ущерб составил 10 тысяч рублей. В настоящее время украденный гаджет изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза
Происшествия, Фото:
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