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В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза

В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца

В Бурятии полицейские раскрыли кражу телефона в вузе. 19-летняя студентка украла мобильный, забытый сотрудницей вуза в помещении.

Около трёх месяцев учащаяся пользовалась сотовым телефоном, пока не была задержана полицейскими.

Ущерб составил 10 тысяч рублей. В настоящее время украденный гаджет изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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