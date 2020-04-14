В Бурятии студентка украла телефон у сотрудницы вуза

Девушка пользовалась чужим телефоном три месяца



В Бурятии полицейские раскрыли кражу телефона в вузе. 19-летняя студентка украла мобильный, забытый сотрудницей вуза в помещении.



Около трёх месяцев учащаяся пользовалась сотовым телефоном, пока не была задержана полицейскими.



Ущерб составил 10 тысяч рублей. В настоящее время украденный гаджет изъят и возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

