Друзья улан-удэнца украли с его двора бочки

Для сдачи бочек на металлолом приятели воспользовались такси



В Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли кражу металлических ёмкостей и бочек со двора частного дома



12 апреля в полицию поступило заявление о краже из ограды частного дома. О том, что неизвестные увозят со двора металлические ёмкости и бочки, хозяевам сообщил бдительный сосед.



Кроме того, сосед дал подробное описание грузового транспорта. В результате грузовое такси установили полицейские, а позже в одном из пунктов приёма металла обнаружили и изъяли украденное. Ущерб составил девять тысяч рублей.



- Полицейские по горячим следам задержали участников инцидента - ими оказались приятели сына владельца имущества, которые вместе с молодым человеком распивали спиртное. Когда он уснул, один из них предложил сдать на металлолом две металлических ёмкости и четыре бочки, после чего продолжить застолье. Для осуществления своего замысла 30-летний горожанин нанял такси, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подозреваемый в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью человека. Он работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



