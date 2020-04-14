Контейнер с алкоголем следовал в Читу на продажу
В Чите транспортные полицейские пресекли незаконную поставку 10 тонн контрафактной алкогольной продукции.
Правоохранители обнаружили контейнер, в котором находилась фальсифицированная алкогольная продукция - водка «Пять озёр», следующая в Читу для дальнейшей реализации.
- В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. б, ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и при обнаружении признаков контрафактной продукции сообщать об этом в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
В Чите пресекли поставку 10 тонн контрафактной водки
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