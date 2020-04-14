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В Бурятии обстреляли вагоны пассажирского поезда

В Бурятии обстреляли вагоны пассажирского поезда
Происшествия, 
Неизвестного стрелка ищут

В Бурятии на перегоне Шиверы –Таксимо неизвестный обстрелял из пневматического оружия вагоны пассажирского поезда.

Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению стрелка.

Байкальская транспортная прокуратура установила надзор за ходом расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
поезд хулиганство
 
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