Вор выбросил пиджак в канаву
В Тарбагатайском районе Бурятии в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что односельчанин, с которым он у себя дома распивал спиртные напитки, совершил кражу. Сразу после ухода гостя мужчина обнаружил, что пропал его пиджак, в кармане которого был паспорт и часть пенсии - около трёх тысяч рублей.
Росгвардейцы задержали подозреваемого - им оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
- Подозреваемый увидел, как хозяин положил паспорт с деньгами в пиджак, а затем, воспользовавшись моментом, забрал пиджак и ушел. Позже пиджак выкинул в канаву, а документы и деньги забрал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Украденные 2850 рублей и паспорт возвращены собственнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Житель Бурятии украл пиджак с паспортом и деньгами
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