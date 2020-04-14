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Житель Бурятии украл пиджак с паспортом и деньгами

Житель Бурятии украл пиджак с паспортом и деньгами
Происшествия, 
Вор выбросил пиджак в канаву

В Тарбагатайском районе Бурятии в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что односельчанин, с которым он у себя дома распивал спиртные напитки, совершил кражу. Сразу после ухода гостя мужчина обнаружил, что пропал его пиджак, в кармане которого был паспорт и часть пенсии - около трёх тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали подозреваемого - им оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Подозреваемый увидел, как хозяин положил паспорт с деньгами в пиджак, а затем, воспользовавшись моментом, забрал пиджак и ушел. Позже пиджак выкинул в канаву, а документы и деньги забрал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Украденные 2850 рублей и паспорт возвращены собственнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
кража Росгвардия
 
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