Житель Бурятии украл пиджак с паспортом и деньгами

Вор выбросил пиджак в канаву



В Тарбагатайском районе Бурятии в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что односельчанин, с которым он у себя дома распивал спиртные напитки, совершил кражу. Сразу после ухода гостя мужчина обнаружил, что пропал его пиджак, в кармане которого был паспорт и часть пенсии - около трёх тысяч рублей.



Росгвардейцы задержали подозреваемого - им оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.



- Подозреваемый увидел, как хозяин положил паспорт с деньгами в пиджак, а затем, воспользовавшись моментом, забрал пиджак и ушел. Позже пиджак выкинул в канаву, а документы и деньги забрал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Украденные 2850 рублей и паспорт возвращены собственнику. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

