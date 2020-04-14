Среди виновных есть дети
В отдельных районах Забайкальского края сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Сотрудники МЧС продолжают выявлять поджигателей. Виновные в возникновении пожаров оштрафованы на сумму более 320 тысяч рублей.
Ежедневно работают патрульные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, представители администраций муниципальных образований, государственной лесной службы, всероссийского добровольного пожарного общества. В отношении нарушителей, обнаруженных в ходе патрулирования, составляют протоколы, поджигателей привлекают к административной ответственности.
По результатам работы выявлено 92 лица, виновных в возникновении природных пожаров, из них: 81 виновник пожаров травы, в том числе 13 детей и 11 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.
- В отношении виновных лиц составлено 68 протоколов по ст. 20.4 КоАП РФ на общую сумму 320 000 рублей. Материалы проверок в отношении детей переданы в органы полиции для рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних. По результатам рассмотрения сообщений о лесных пожарах возбуждено 6 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Всего с начала года за нарушение требований пожарной безопасности в отношении граждан составлен 381 протокол на общую сумму 660 тысяч рублей.
В Забайкалье поджигатели леса и травы заплатят более 320 тысяч
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