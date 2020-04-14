У подозрительного жителя Иркутской области нашли мешок с марихуаной

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина привлёк внимание правоохранителей



В Усолье-Сибирском оперативники ППС остановили около дома 33-летнего местного жителя - мужчина с пакетом в руках привлек внимание правоохранителей. При досмотре подозрительного человека полицейские обнаружили у него в мешке вещество зелёного цвета со специфическим запахом.



Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом 1 кг 600 грамм, что является крупным размером.



Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. Известно, что задержанный мужчина ранее судим, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

