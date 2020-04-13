 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

За выходные в Бурятии поймали 45 пьяных водителей

За выходные в Бурятии поймали 45 пьяных водителей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Все задержанные отстранены от права управления транспортными средствами

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением на дорогах Бурятии задержали и отстранили от права управления транспортными средствами 45 водителей с признаками опьянения.

- 26 водителей оформлены по ст. 12.8 КоАП РФ. 11 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за что привлечены к ответственности по ст. 12.26 КРФ об АП. 8 человек задержаны по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Иными словами - за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде или повторный отказ от прохождения освидетельствования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением правил дорожного движения, которое может привести к тяжким последствиям. Повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде влечёт уже уголовную ответственность.

С начала года по вине пьяных водителей зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 43 участника дорожного движения травмированы. Кроме того, за три месяца сотрудникиГИБДД задержали 1487 водителей с признаками опьянения.

Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, либо, будучи лишёнными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99.



водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За выходные в Бурятии поймали 45 пьяных водителей
За выходные в Бурятии поймали 45 пьяных водителей
Происшествия, 13.04.2020
Все задержанные отстранены от права управления транспортными средствами
В Бурятии нашли живым пропавшего рыбака
В Бурятии нашли живым пропавшего рыбака
Происшествия, 13.04.2020
Мужчина во время рыбалки ушёл от друзей в неизвестном направлении
В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребёнком подверглась травле
В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребёнком подверглась травле
Происшествия, 13.04.2020
В мессенджере распространили адрес и персональные данные всех членов семьи
Запущен поезд по маршруту «Северобайкальск – Новосибирск»
Запущен поезд по маршруту «Северобайкальск – Новосибирск»
Происшествия, 13.04.2020
Пассажирский поезд позволит сэкономить на эксплуатационных расходах
В Иркутске предъявили обвинение зачинщикам побега из психбольницы
В Иркутске предъявили обвинение зачинщикам побега из психбольницы
Происшествия, 13.04.2020
По их словам, мотивом для побега послужило плохое содержание в больнице  
В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
Происшествия, 13.04.2020
Молодые люди в течение трёх дней употребляли наркотики
В Забайкалье поймали сбытчиков фальшивых прав, аттестатов и дипломов
Происшествия, 13.04.2020
Члены группы подделывали также страховые полисы и автомобильные номера
В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу
В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу
Происшествия, 13.04.2020
Ребёнок упал со стола, плохо себя чувствовал и терял сознание
В Бурятии нарушителей самоизоляции штрафуют пока неактивно
В Бурятии нарушителей самоизоляции штрафуют пока неактивно
Происшествия, 13.04.2020
Нарушителей изоляции ловят 64 мобильные группы
В Забайкалье действует 35 лесных пожаров
В Забайкалье действует 35 лесных пожаров
Происшествия, 13.04.2020
Площадь пожаров - более 9 тысяч га
Ангарчанка получала угрозы от соседа по коммуналке
Ангарчанка получала угрозы от соседа по коммуналке
Происшествия, 13.04.2020
Разрешить конфликт смог участковый
Во время самоизоляции в Бурятии возросло число пожаров
Во время самоизоляции в Бурятии возросло число пожаров
Происшествия, 13.04.2020
В том числе участились пожары на кладбищах
Девять очагов коронавируса стало в Бурятии
Девять очагов коронавируса стало в Бурятии
Происшествия, 13.04.2020
Коронавирус пришёл ещё в три района республики
В Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом
В Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом
Происшествия, 13.04.2020
Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^