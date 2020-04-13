Все задержанные отстранены от права управления транспортными средствами
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением на дорогах Бурятии задержали и отстранили от права управления транспортными средствами 45 водителей с признаками опьянения.
- 26 водителей оформлены по ст. 12.8 КоАП РФ. 11 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за что привлечены к ответственности по ст. 12.26 КРФ об АП. 8 человек задержаны по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Иными словами - за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде или повторный отказ от прохождения освидетельствования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением правил дорожного движения, которое может привести к тяжким последствиям. Повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде влечёт уже уголовную ответственность.
С начала года по вине пьяных водителей зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 43 участника дорожного движения травмированы. Кроме того, за три месяца сотрудникиГИБДД задержали 1487 водителей с признаками опьянения.
Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, либо, будучи лишёнными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99.
За выходные в Бурятии поймали 45 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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