В Бурятии нашли живым пропавшего рыбака

Мужчина во время рыбалки ушёл от друзей в неизвестном направлении
В воскресенье утром спасателям в Усть-Баргузине поступил вызов от женщины. Она просила оказать помощь в поисках своего мужа, жителя посёлка, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Накануне ночью пропавший мужчина с друзьями рыбачил на льду Байкала в районе мыса Нижнее Изголовье Баргузинского района. Среди ночи мужчина ушёл в неизвестном направлении, больше о нём ничего не было известно.
На поиски пропавшего мужчины с базы в посёлке Усть-Баргузин выехали три спасателя на вездеходе «Трэкол».
- Мы начали поиск от места ночлега рыбаков, постепенно расширяя радиус осмотра. Ситуацию осложняла сложная ледовая обстановка. Толщина льда достигает 50 см, но качество его ухудшается с каждым днём. Спустя полтора часа примерно в 20 км от того места, с которого ушёл мужчина и в 10 км от посёлка Усть-Баргузин, мы обнаружили его в удовлетворительном состоянии, - рассказал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Корнаков.
Мужчина был доставлен в посёлок Усть-Баргузин и передан родственникам.
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Происшествия, Фото:
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