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В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребёнком подверглась травле

В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребёнком подверглась травле
Происшествия, 
В мессенджере распространили адрес и персональные данные всех членов семьи

В Усть-Куте семья, в которой обнаружен больной коронавирусом ребенок, подверглась травле. После публикации информации оперштаба Иркутской области о появлении в Усть-Куте первого заражённого, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Таиланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заболевания вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на covid-19.

У женщины и её старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребёнка тест показал положительный результат. При этом у ребёнка нет признаков заболевания, течение covid-19 проходит бессимптомно.

В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данными всех членов семьи.

Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. К ним прикреплен отряд полиции для охраны.

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребёнком. Прокуратура Усть-Кута анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин.

Территориальный отдел Роспотребнадзора устанавливает контакты, которые могли подвергнуться заражению. Помимо матери ребёнка, которая один день вышла на работу, в семье проживает отец, который работает вахтой и всё это время находился дома, возможно, имея бытовые контакты с соседями и друзьями, уточняют в администрации города.
коронавирус полиция
 
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