Пассажирский поезд позволит сэкономить на эксплуатационных расходах
Для сохранения транспортной доступности вместо отмененного поезда № 111 «Северобайкальск – Красноярск» запущен новый пассажирский поезд № 119 сообщением «Северобайкальск – Новосибирск», сообщает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Ранее с поездом № 111 следовала группа беспересадочных вагонов по маршруту «Северобайкальск – Новосибирск». На станции «Красноярск» эти вагоны включались в состав поезда № 55/56 «Красноярск – Москва». Новый поезд № 119 позволит существенно сэкономить на эксплуатационных расходах, при этом пассажиры не почувствуют неудобств.
Поезд будет следовать через день, в апреле, мае, августе, ноябре и декабре по нечётным числам, в остальные месяцы – по чётным. Отправление из Северобайкальска в 17:25, прибытие в Новосибирск в 08:45.
Запущен поезд по маршруту «Северобайкальск – Новосибирск»
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