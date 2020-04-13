 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон

В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
Происшествия,  Фото:из архива
Молодые люди в течение трёх дней употребляли наркотики

В Кяхтинском районе Бурятии 11 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о факте содержания притона. Полицейские выехали по указанному адресу.

В ограде дома правоохранители обнаружили четверых молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. У жильца дома были изъяты несколько кусочков гашиша общей массой 3,5 грамма. Молодые люди признались, что три днях употребляли у приятеля наркотики.

Освидетельствование подтвердило факт потребления запрещённого вещества всеми участниками, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.

В отношении студента техникума, организовавшего наркопритон, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232, а также ч. 1 ст. 228 УК РФ. Известно, что три года назад он уже привлекался к уголовной ответственности – за попытку кражи, но должных выводов не сделал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


наркопритон наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
Происшествия, 13.04.2020
Молодые люди в течение трёх дней употребляли наркотики
В Забайкалье поймали сбытчиков фальшивых прав, аттестатов и дипломов
Происшествия, 13.04.2020
Члены группы подделывали также страховые полисы и автомобильные номера
В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу
В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу
Происшествия, 13.04.2020
Ребёнок упал со стола, плохо себя чувствовал и терял сознание
В Бурятии нарушителей самоизоляции штрафуют пока неактивно
В Бурятии нарушителей самоизоляции штрафуют пока неактивно
Происшествия, 13.04.2020
Нарушителей изоляции ловят 64 мобильные группы
В Забайкалье действует 35 лесных пожаров
В Забайкалье действует 35 лесных пожаров
Происшествия, 13.04.2020
Площадь пожаров - более 9 тысяч га
Ангарчанка получала угрозы от соседа по коммуналке
Ангарчанка получала угрозы от соседа по коммуналке
Происшествия, 13.04.2020
Разрешить конфликт смог участковый
Во время самоизоляции в Бурятии возросло число пожаров
Во время самоизоляции в Бурятии возросло число пожаров
Происшествия, 13.04.2020
В том числе участились пожары на кладбищах
Девять очагов коронавируса стало в Бурятии
Девять очагов коронавируса стало в Бурятии
Происшествия, 13.04.2020
Коронавирус пришёл ещё в три района республики
В Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом
В Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом
Происшествия, 13.04.2020
Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 13.04.2020
Эпицентр находился в 35 км от посёлка Монды
Житель Иркутской области провалился в полынью
Происшествия, 13.04.2020
Он решил сократить путь, пройдя по льду  
Иркутянин обманом заставил друга угнать «Жигули»
Иркутянин обманом заставил друга угнать «Жигули»
Происшествия, 13.04.2020
Оперативники нашли машину благодаря бдительному сторожу
В выходные в Бурятии 74 раза горели мусор и трава
В выходные в Бурятии 74 раза горели мусор и трава
Происшествия, 13.04.2020
В основном, такие пожары происходят по вине человека
Беременная улан-удэнка с друзьями обокрала собутыльника после драки
Беременная улан-удэнка с друзьями обокрала собутыльника после драки
Происшествия, 13.04.2020
Мужчина сам убежал, оставив сумку с картой и пин-кодом

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^