Молодые люди в течение трёх дней употребляли наркотики
В Кяхтинском районе Бурятии 11 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о факте содержания притона. Полицейские выехали по указанному адресу.
В ограде дома правоохранители обнаружили четверых молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. У жильца дома были изъяты несколько кусочков гашиша общей массой 3,5 грамма. Молодые люди признались, что три днях употребляли у приятеля наркотики.
Освидетельствование подтвердило факт потребления запрещённого вещества всеми участниками, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.
В отношении студента техникума, организовавшего наркопритон, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232, а также ч. 1 ст. 228 УК РФ. Известно, что три года назад он уже привлекался к уголовной ответственности – за попытку кражи, но должных выводов не сделал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон
Происшествия, Фото:
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