В Бурятии студент организовал для приятелей наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Молодые люди в течение трёх дней употребляли наркотики



В Кяхтинском районе Бурятии 11 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о факте содержания притона. Полицейские выехали по указанному адресу.



В ограде дома правоохранители обнаружили четверых молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. У жильца дома были изъяты несколько кусочков гашиша общей массой 3,5 грамма. Молодые люди признались, что три днях употребляли у приятеля наркотики.



Освидетельствование подтвердило факт потребления запрещённого вещества всеми участниками, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.



В отношении студента техникума, организовавшего наркопритон, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232, а также ч. 1 ст. 228 УК РФ. Известно, что три года назад он уже привлекался к уголовной ответственности – за попытку кражи, но должных выводов не сделал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





