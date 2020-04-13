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В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу

В Иркутске экипаж ДПС помог доставить мальчика без сознания в больницу
Происшествия, 
Ребёнок упал со стола, плохо себя чувствовал и терял сознание

Утром на улице Баррикад в Иркутске к экипажу ДПС в составе лейтенантов полиции Дмитрия Зиновьева и Иннокентия Матхеева обратилась семейная пара с просьбой помочь быстрее добраться до медицинского учреждения. Со слов родителей, ребёнок во время игры дома ударился головой, начал себя плохо чувствовать и терять сознание.

- Ребёнок упал со стола. Ребёнок почувствовал себя плохо. Поехали в скором времени в больницу, в «матрёшку» (Ивано-Матрёнинская детская больница – ред.). Был затор. Увидел сотрудников ДПС, обратился к ним. Они быстро среагировали, - рассказал отец мальчика.

Посадив в салон патрульного автомобиля мать и мальчика, дорожные полицейские доставили их в приёмное отделение Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где передали их врачам.

В настоящее время здоровью малыша ничего не угрожает. 

Семья поблагодарила инспекторов за оказанную помощь и неравнодушие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ГИБДД больница
 
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