Площадь пожаров - более 9 тысяч га
На территории государственного лесного фонда Забайкальского края действует 35 лесных пожаров на площади 9,123 тысяч га – такие данные зарегистрированы по состоянию на утро 13 апреля. На текущий момент семь пожаров локализовано на площади 920 га. В тушении пожаров принимают участие 772 человека и 130 единиц техники, сообщает пресс-служба минприроды Забайкалья.
Министерством природных ресурсов Забайкальского края и подведомственными ему учреждениями ведётся постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. Так, по сообщениям ведомства на пожаре в районе станции «Кука» работает 50 человек и восемь единиц техники, также проводится постоянный мониторинг обстановки.
В Забайкалье действует 35 лесных пожаров
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