Во время самоизоляции в Бурятии возросло число пожаров

В том числе участились пожары на кладбищах



С 6 по 12 апреля в районах Бурятии произошло 248 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 210, увеличение составило 18%. За период самоизоляции – с 30 марта по 11 апреля – пожарные подразделения 291 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Общая площадь, пройденная огнём, составила 464,8 га.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний увеличилось на 15%. Об этом сообщил сегодня директор Государственной противопожарной службы Бурятии Сергей Андриевский.



По его словам, также участились пожары на кладбищах. За последнюю неделю произошло четыре пожара на местах захоронений. Два из них случились 11 апреля на кладбище в Бичурском районе: в селе Бичура и Малый Куналей.



Вчера в Мухоршибирском районе в местности Тугнуй произошёл крупный пал травы, уничтожена сухая трава на площади 500 га.



- Основная причина пожаров – человеческий фактор. В настоящее время идёт режим самоизоляции, но люди не понимают, что на территории республики введён особый противопожарный режим, убираются и сжигают сухую растительность, мусор, что в условиях особого противопожарного режима запрещено. За возгорания предусмотрена административная ответственность, - акцентировал Сергей Андриевский.



Нарушителям особого противопожарного режима грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей. Специалисты проводят профилактические мероприятия.





