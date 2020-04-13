В Бурятии произошло землетрясение





По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Справка:



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.





Сегодня в 12.53 часов зарегистрировано землетрясение в Окинском районе магнитудой в эпицентре 4,1Эпицентр находился в 35 км к северо-западу от посёлка Монды Тункинского района.