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Житель Иркутской области провалился в полынью

Происшествия, 
Он решил сократить путь, пройдя по льду

Вечером 11 апреля в городе Усть-Кут микрорайоне Новая РЭБ под лёд реки Лена провалился человек.

Мужчина находился в полынье в 20 метрах от правого берега реки Лены. На его спасение ушло несколько минут. Пострадавшему была подана трехколенная пожарная лестница, с помощью которой удалось эвакуировать его в безопасное место.

- Местный житель 1961 года рождения пояснил, что решил сократить путь до дома и пройти по льду. Его не смутил информирующий аншлаг «Выход на лёд опасен», установленный на берегу, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Павел Пуляевский.

Мужчину доставили в медицинское учреждение с диагнозом переохлаждение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

провалы под лед
 
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