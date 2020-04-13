Он решил сократить путь, пройдя по льду
Вечером 11 апреля в городе Усть-Кут микрорайоне Новая РЭБ под лёд реки Лена провалился человек.
Мужчина находился в полынье в 20 метрах от правого берега реки Лены. На его спасение ушло несколько минут. Пострадавшему была подана трехколенная пожарная лестница, с помощью которой удалось эвакуировать его в безопасное место.
- Местный житель 1961 года рождения пояснил, что решил сократить путь до дома и пройти по льду. Его не смутил информирующий аншлаг «Выход на лёд опасен», установленный на берегу, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Павел Пуляевский.
Мужчину доставили в медицинское учреждение с диагнозом переохлаждение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Житель Иркутской области провалился в полынью
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коронавирус пришёл ещё в три района республики
Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы
Эпицентр находился в 35 км от посёлка Монды
Он решил сократить путь, пройдя по льду
Подтопленных домов пока нет
Оперативники нашли машину благодаря бдительному сторожу
В основном, такие пожары происходят по вине человека
Мужчина сам убежал, оставив сумку с картой и пин-кодом
Родственники погибшей не подавали в розыск
На вопросы банковских работников мужчина врал
За сутки ликвидировано восемь лесных пожаров
Мужчину, скорее всего, насмерть сбил поезд
Сомнительное знакомство жителя Краснодарского края в Бурятии закончилось угоном его авто
Бросившийся на помощь девочке прохожий проплыл совсем немного
При виде полицейских они предприняли попытку скрыться