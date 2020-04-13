Житель Иркутской области провалился в полынью

Он решил сократить путь, пройдя по льду



Вечером 11 апреля в городе Усть-Кут микрорайоне Новая РЭБ под лёд реки Лена провалился человек.



Мужчина находился в полынье в 20 метрах от правого берега реки Лены. На его спасение ушло несколько минут. Пострадавшему была подана трехколенная пожарная лестница, с помощью которой удалось эвакуировать его в безопасное место.



- Местный житель 1961 года рождения пояснил, что решил сократить путь до дома и пройти по льду. Его не смутил информирующий аншлаг «Выход на лёд опасен», установленный на берегу, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Павел Пуляевский.



Мужчину доставили в медицинское учреждение с диагнозом переохлаждение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



