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Иркутянин обманом заставил друга угнать «Жигули»

Иркутянин обманом заставил друга угнать «Жигули»
Происшествия, 
Оперативники нашли машину благодаря бдительному сторожу

Накануне в дежурную часть полиции Иркутска обратился 32-летний мужчина с заявлением об угоне своего старенького «ВАЗ».

Также в полицию обратился сторож организации. Он рассказал, что во двор дома подъехали неизвестные и отбуксировали автомобиль. Мужчина запомнил марку и номер автомобиля, на котором скрылись подозреваемые.

Вскоре оперативники вышли на след угонщика и во дворе обнаружили «Жигули». В отделе полиции 21–летний житель Иркутского района сознался в содеянном. Также задержанный пояснил, что ввёл в заблуждение своего приятеля, попросив его отбуксировать якобы свой сломанный автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

угон
 
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