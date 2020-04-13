Иркутянин обманом заставил друга угнать «Жигули»

Оперативники нашли машину благодаря бдительному сторожу



Накануне в дежурную часть полиции Иркутска обратился 32-летний мужчина с заявлением об угоне своего старенького «ВАЗ».



Также в полицию обратился сторож организации. Он рассказал, что во двор дома подъехали неизвестные и отбуксировали автомобиль. Мужчина запомнил марку и номер автомобиля, на котором скрылись подозреваемые.



Вскоре оперативники вышли на след угонщика и во дворе обнаружили «Жигули». В отделе полиции 21–летний житель Иркутского района сознался в содеянном. Также задержанный пояснил, что ввёл в заблуждение своего приятеля, попросив его отбуксировать якобы свой сломанный автомобиль.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



