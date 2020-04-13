В основном, такие пожары происходят по вине человека
За прошедшие выходные дни в Бурятии зарегистрировано 89 пожаров, из них 74 раза пожарные выезжали на загорание травы и мусора. Ежедневно приходится ликвидировать десятки палов сухой растительности и мусора на открытой территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Основная причина таких загораний происходит по вине человека. Так, 12 апреля в Хоринском районе мужчина развёл вблизи леса костёр. От искр костра загорелась трава, и огонь перешёл в лесной массив.
Площадь лесного пожара составила 12 гектаров. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 261 УК РФ.
Загорания сухой растительности представляют реальную угрозу для жилых домов, тем более порывистый ветер в нашем регионе довольно частое явление. Огонь в считанные минуты распространяется на больших площадях.
- По итогам проведённых рейдов в отношении 44 правонарушителей возбуждены административные дела за сжигание сухой растительности и несвоевременный покос травы. По результатам рассмотрения 37 протоколов виновные лица привлечены к административной ответственности, - рассказала старший дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля на территории республики введён особый противопожарный режим. Данный режим введён во всех районах Бурятии, кроме Баунтовского, Курумканского, Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск.
С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима, штраф на граждан составит до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – до четырёхсот тысяч рублей.
В выходные в Бурятии 74 раза горели мусор и трава
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