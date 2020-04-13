На вопросы банковских работников мужчина врал
В Забайкальском крае полицейские устанавливают подозреваемых в хищении двух миллионов рублей у пенсионера. Инцидент произошёл в минувшие выходные в Чите.
68-летнему местному жителю позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что кто-то пытался похитить с его лицевого счета деньги. Чтобы обезопасить сбережения, ему предложили застраховать деньги и перевести их на резервные счета. Мужчина согласился и за два дня перевёл на счета, указанные мошенниками, в общей сумме два миллиона рублей.
Пенсионер совершал переводы через отделение банка, при этом работники спрашивали у него цель подозрительных операций. Но мужчина не рассказал о телефонных разговорах с неизвестными, а объяснил, что переводит деньги за приобретённый автомобиль.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются личности подозреваемых, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Лжеработники банка обманули читинца на два миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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