Лжеработники банка обманули читинца на два миллиона рублей

На вопросы банковских работников мужчина врал



В Забайкальском крае полицейские устанавливают подозреваемых в хищении двух миллионов рублей у пенсионера. Инцидент произошёл в минувшие выходные в Чите.



68-летнему местному жителю позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что кто-то пытался похитить с его лицевого счета деньги. Чтобы обезопасить сбережения, ему предложили застраховать деньги и перевести их на резервные счета. Мужчина согласился и за два дня перевёл на счета, указанные мошенниками, в общей сумме два миллиона рублей.



Пенсионер совершал переводы через отделение банка, при этом работники спрашивали у него цель подозрительных операций. Но мужчина не рассказал о телефонных разговорах с неизвестными, а объяснил, что переводит деньги за приобретённый автомобиль.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются личности подозреваемых, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

