Четыре лесных пожара тушат в Бурятии

За сутки ликвидировано восемь лесных пожаров



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 15 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Хоринском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 222 га.



На тушении работало 550 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 102 единицы лесопожарной техники.



Восемь лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Хоринском районах ликвидированы. Три лесных пожара в Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию.



На утро 13 апреля продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах, а также работы по дотушиванию трёх локализованных очагов.



Всего на тушении работают 217 человек, задействовано 39 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

