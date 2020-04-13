За сутки ликвидировано восемь лесных пожаров
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 15 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Хоринском районах Бурятии. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 222 га.
На тушении работало 550 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 102 единицы лесопожарной техники.
Восемь лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Хоринском районах ликвидированы. Три лесных пожара в Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию.
На утро 13 апреля продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах, а также работы по дотушиванию трёх локализованных очагов.
Всего на тушении работают 217 человек, задействовано 39 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Четыре лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия, Фото:
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