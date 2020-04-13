В Забайкалье возле железной дороги нашли труп

Мужчину, скорее всего, насмерть сбил поезд



В Могочинском районе Забайкальского края в районе перегона «Казаново-Шилка» нашли труп мужчины. На теле обнаружили признаки железнодорожного травмирования.



Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшему 32 года. От полученных травм он скончался на месте.



В рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.



- Железнодорожный состав движется с высокой скоростью, его тормозной путь составляет не одну сотню метров. Заметив человека и предприняв экстренное торможение, машинист не в силах сразу остановить локомотив. Именно поэтому железнодорожный транспорт является объектом повышенной опасности, - предупредили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

